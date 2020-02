View this post on Instagram

Todo lo bueno llega en el mejor momento y no hay mejor momento que AHORA.⁣ Gracias a la vida por enseñarme a esperar las veces que me decía #TodavíaNo ⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ Este 12|02|2020 a las 7:30 a.m. vuelvo a nacer de otra manera...⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ TODAVÍA NO ⁣⁣⁣ @noelschajris & Ximena Muñoz⁣⁣ ⁣⁣ Grabado y Producido x @enielpa ⁣⁣ Masterizado en @abbeyroadstudios ⁣⁣ Guitarras: @enriquessguit ⁣⁣ Bajo: @chispabass06 ⁣⁣ Foto: @titoherrera ⁣⁣ Animación: @itsjalejandro ⁣