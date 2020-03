SHOWBIZ • 11 Mar 2020 - 10:26 AM

Los aires de cambio han llegado al mundo del entretenimiento de la mano de los movimientos #MeToo y 'Time's Up' y, en consecuencia, lo que resultaba aceptable hace una década levantaría en la actualidad una oleada de indignación entre el público. Series como 'Friends' han acusado considerablemente el cambio de mentalidad en la sociedad y muchas de las bromas o los comportamientos de sus protagonistas que en su día resultaban desternillantes han acabado por no envejecer nada bien.

Algo parecido le ha pasado a la canción 'Misery Business' de la banda Paramore, que su vocalista Hayley Williams compuso cuando tenía tan solo 17 años y en la que afirma: "Una vez convertida en una zo**a, es lo único que eres. Lo siento, pero eso nunca cambiará".

Hace dos años que la formación decidió eliminar ese tema del catálogo que interpretan en directo por su mensaje contrario a los valores feministas que esperan representar y ahora la cantante ha pedido que no se promocione a través de plataformas de streaming como Spotify, que acaba de incluirlo junto a otra canción suya -'Simmer'- en una lista de reproducción que pretende rendir homenaje a las grandes figuras femeninas del rock.

"Soy consciente de que se trata de uno de los sencillos más importantes del grupo, pero no debería de utilizarse para promover ningún mensaje que tenga que ver con el empoderamiento femenino o la solidaridad. Me siento muy orgullosa de la carrera de Paramore, y nosotros no apoyamos el avergonzar a nadie. Creemos en el progreso y la evolución, y aunque sabemos que siempre ha sido una de las favoritas de los fans, no nos parece que en 2020 sea necesario incluir esta canción en nuevas listas de música", ha escrito en su cuenta de Instagram.