View this post on Instagram

🙏🏾🎶❤️Posted @withregram • @cheopardo Yo estaba en el estudio, haciendo lo que más me gusta a hacer, le di REC a la compu. Ese señor comenzó a cantar y se me empezaron a salir las lágrimas. Así sin más ni más, caí en cuenta de que no era el vecino el que estaba en el estudio: era una leyenda. Quien me había enseñado la diferencia entre una buena y una mala canción. . Yo conocí a otro Yordano, al rock star. Una vez le pedí que dejara tocar mi bandita de acid jazz en su Calle Luna. Me lo crucé en un aeropuerto, le hablé de que mi bandita quería grabar Calle Luna, que había hecho un remix de “Bailando tan cerca”, que era fan, etc. . Aquí en NY conocí a otro pana que estaba encerrado en un tratamiento, el cual, por cosas de la vida yo conocía muy bien. Lo invité a que viniera al estudio a grabar las canciones nuevas que estaba escribiendo para dispersarse, tipo relajado. . Ahí cantaba sus canciones, echaba cuentos divertidísimos, hablábamos de las guitarras que no podíamos comprar, de amores que son amores y pasábamos horas volviéndonos broders. . Yo grababa sus canciones y se las pasaba para que tuviera un registro de lo que escribía. En un momento eureka, agarré una de las canciones, le puse batería, bajo, teclados y cuando entró al estudio la siguiente sesión lo sorprendí con mi “gran arreglo de hermosa canción”. Su cara fue indescriptible. “Eso es como una changa, Cheo?”… Auch!! La conclusión fue: “muéstrasela a tu esposa, a tus hijas y el lunes vemos”. . Días después volvió al estudio y me dijo: “ok Cheo, si está bien arrecho lo que hiciste, vamos a hacer un disco, estoy en tus manos con la música, pero… NO SE TE OCURRA cambiarme una coma de mis letras que ahí si me vas a ver arrecho”. . Este disco es el Yordano es una celebración a la vida, a renacer, a como la música nos salva todos los días. Así fue como uno de mis ídolos se volvió uno de mis mejores amigos; mira que no todos tenemos un amigo que te regaña como un papá y que echa vaina como un malandro. . Te quiero mi DJ! Gracias! . @Yordanodimarzo hoy estrena su nuevo disco #DespuesdeTodo, producido por este servidor. Denle play que está bien bonito.