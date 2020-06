Mecánik Informal estrena álbum titulado "Somos Lo Que Hay"

View this post on Instagram

***DISPONIBLE EN TODAS LAS PLATAFORMAS DIGITALES*** 🎶 🎧 ▪️ Creyendo siempre en nuestra propuesta musical nace SOMOS LO QUE HAY, una propuesta que principalmente busca mostrar la esencia de la música panameña, rescatando la cultura popular bailable, a través de la mezcla entre la timba cubana y el Flow característico de la PLENA panameña; movimiento que fuera punto de ignición para lo que hoy se conoce mundialmente como Reggaetón. ▪️ Parte de nuestro ideal es enaltecer nuestro FOLKLORE. Por eso le damos un espacio a nuestras raíces, dentro de nuestra oferta artística, mediante la incorporación de elementos como ritmos e instrumentos autóctonos de nuestro país; de esa manera buscamos ser una banda que aporte a fortalecer los lazos de unión entre la juventud panameña y nuestra cultura, despertando en ellos un sentido de identidad nacional. ▪️ “SOMOS LO QUE HAY” está aquí por ti y para ti! Gracias por acompañarnos durante estos 5 años de trabajo arduo y buena música. Esperamos que lo disfrutes tanto como nosotros. 🇵🇦 ▪️ ✅ Producción: @piso3studios y @mecanik_informal . ✅ Grabación y Edicion: @quill0n y @dominick_moreno . ✅ Mezcla: @maykelsound1 . ✅ Mastering: @holzmasters ▪️ Fotografía: @rodherrerafoto Diseño: @dianamariatopo Styling: @mikhaelatoledo