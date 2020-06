View this post on Instagram

FELIZ CUMPLEAÑOS PAPA🙏 Te felicito aunque no pueda hacerlo en persona, pero si en el espíritu que compartimos... Mi agradecimiento hacia ti por todo es infinita y aún así ..no le hace justicia.. Te lo digo con el corazón en la mano. Se que me puedes ver , escuchar ,y sigues conmigo y seguirás siempre ... Un padre como tú no se olvida jamás.. Ni en vida ..ni en lo que viene después .. Tú eres todo en mi y yo soy un reflejo de ti POR SIEMPRE............. ❤️♾👁️☀️🌻