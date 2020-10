Erika Ender, en el estudio con el colombiano Andrés Cabas ¿Qué vendrá?

Marilyn Cejas • 4 Oct 2020 - 08:45 AM

La reconocida cantante y compositora panameña, Erika Ender, reveló a través de su cuenta de Instagram que se encuentra trabajando en una producción junto al cantautor colombiano, Andrés Cabas.

"#InTheStudio with the talented and unique @cabasmusica #SongwritingOnASaturday", escribió en su red social, junto a dos fotografías al lado del intérprete barranquillero, autor de éxitos como "Mi bombón" o "La caderona".

Cabas también publicó una fotografía junto a Ender con el siguiente texto: "Haciendo música con una mujer increíble y una compositora tremenda.. depronto conocen un tema de ella que se llama Despacito...@erikaender".

Por ahora ambos no dieron más adelantos sobre su trabajo juntos, pero seguramente pronto tendremos noticias de esta gran unión de talentos.