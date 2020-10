SHOWBIZ • 14 Oct 2020 - 07:19 AM

Si en su reciente balada 'Still Have Me' se sinceraba sobre el dolor que sufría a cuenta de su separación de Max Ehrich, a quien además acusaba de haber intentado robar su "luz", ahora la cantante Demi Lovato ha estrenado un nuevo tema para criticar abiertamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su falta de compromiso con la lucha antirracista y por la animadversión que le produce el movimiento 'Black Lives Matter'.

En uno de los versos más llamativos de la canción 'Commander in Chief', la antigua estrella Disney ha reafirmado su voluntad de contribuir a las protestas que se han sucedido en los últimos meses para denunciar la brutalidad policial contra miembros de la comunidad afroamericana, asegurando que seguirá "hincando la rodilla" con "orgullo" para reivindicar la dignidad y los derechos del colectivo.

"Cuando éramos jóvenes, nos enseñaron a luchar por lo correcto, que si peleábamos por los derechos de todos, la justicia no solo serviría a algunos. No nos rendiremos, no cederemos, seguiremos en las calles mientras tú permaneces en tu búnker. Orgullosos y ruidosos, seguiremos hincando la rodilla mientras tú seas Comandante en Jefe", canta la intérprete en una de las estrofas.

Al igual que otras muchas celebridades, Demi Lovato también ha empleado sus redes sociales y demás canales de comunicación para promover el derecho y el deber al voto entre todos los estadounidenses, todo ello de cara a las elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre en las que el demócrata Joe Biden tratará de arrebatar el Despacho Oval al todavía mandatario republicano.