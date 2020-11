Sector salud toma protagonismo en Latin Grammy guiado por la voz de Pitbull

EFE • 19 Nov 2020 - 10:38 PM

El cantante de origen cubano Pitbull cantó este jueves en la gala de los premios Latin Grammy junto a personal de equipos de emergencia, con quienes hizo un homenaje por todo lo grande a los implicados en la lucha contra la pandemia del coronavirus.

"Yo no puedo imaginar un mundo sin música y sin ellos de verdad que no hay música", dijo Pitbull refiriéndose a los trabajadores del sector salud y especialmente a sus compañeros de escenario.

Con la interpretación de "I believe that we will win", el artista reventó el escenario de Miami de los Latin Grammy en una edición virtual marcada por la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 que imposibilitó la celebración de una gala multitudinaria como en los años anteriores.

Junto al rapero se presentó en el escenario el grupo Band of Frontline Workers compuesto por el comandante Frank Fernández, en la batería; la asociada médica Debi Kuiper-Tomas, en el bajo, y el capitán Eddy Alarcón y el teniente Troy Maness como los responsables de las guitarras.

Además, estuvieron acogidos por un coro formado por la sargento Liz Bremer, la enfermera y especializada en obstetricia Kim Fleurinord, el bombero Adrian Ballard y el enfermero, bombero, paramédico y comandante retirado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos Marlon Ferdinand.

Un escenario repleto de luces, fuegos artificiales y pura energía, demostró que la industria musical latina siente gran agradecimiento hacia las personas cuyo trabajo está logrando alrededor del mundo que la pandemia de covid-19 termine pronto y con el menor número de víctimas posibles.

MÚSICA COMO ALIVIO

Bajo el lema "la música nos humaniza", los Latin Grammy celebran este jueves su 21 edición con una gala retransmitida desde distintos países para festejar el éxito mundial de los ritmos latinos en un año especialmente duro por la pandemia del coronavirus.

Durante la pregala, el presidente de la Academia Latina de la Grabación, Gabriel Abaroa Jr., recordó que esta edición de la fiesta de la música latina no se trata de competición, sino de celebración de la música iberoamericana. "Hoy todos ganaremos, se trata de colectividad y bien común", dijo.

Lin-Manuel Miranda dio la bienvenida: "La música nos une y da esperanza, esta es nuestra noche".

J Balvin, quien interpretó "Rojo" sobre el escenario de Miami, se mostró emocionado por la pandemia y dijo antes de arrancarse a cantar: "Mi corazón se rompe y rezo por el mundo"

Y su corazón se rompió, pues una mancha roja apareció en su traje mientras el escenario proyectaba la palabra "amor" y un coro le rodeaba.

"Cuando el mundo se sienta oscuro y nos atormente el miedo, es hora de que nuestros corazones, que están sangrando, se unan", aseguró el colombiano antes de hacer un llamado por "un mejor futuro".

Otros de los partícipes de la noche tuvieron también palabras de esperanza para el mundo, como Sebastián Yatra y Guaynaa, quienes después de interpretar su éxito "Chica ideal", se atrevieron a versionar "Three little birds" de Bob Marley y recordaron que "every little thing is gonna be alright" (cada pequeña cosa va a estar bien).

El evento estuvo presentado por el cantante de origen puertorriqueño Víctor Manuelle, la actriz y activista mexicana Yalitza Aparicio y la actriz cantante y modelo de origen mexicano Ana Brenda Contreras.