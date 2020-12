SHOWBIZ • 8 Dic 2020 - 11:13 AM

A la espera de que la actual crisis sanitaria provocada por el coronavirus le permita retomar esa mastodóntica gira que inició hace ya dos años para despedirse definitivamente de los escenarios, el cantante Elton John ha reconocido que no tiene literalmente "ni idea" de qué podrá o no podrá hacer a corto plazo a fin de dar continuidad a su gloriosa carrera artística: una circunstancia que, en sus propias palabras, le hace sentir "genial".

"No tengo ni p*** idea de lo que voy a hacer en el futuro, y reconozco que eso me hace sentir genial", ha asegurado con rotundidad en su última entrevista a la publicación musical Record Collection.

Lo que sí parece tener claro el astro de la música es que no se encerrará en el estudio de grabación para tratar de dar forma a un hipotético nuevo disco, ya que en estos tiempos tan inestables prefiere sacar el máximo partido a su vida familiar y a la inestimable compañía de su marido, David Furnish, y de sus hijos Zachary y Elijah.

"No creo que estemos en un momento en el que el mundo necesite un nuevo álbum de Elton John. Yo tampoco me siento inspirado para escribir ni componer nada. Ahora mismo ejerzo de padre a tiempo completo y me encanta. Amo ser padre", ha revelado con su sinceridad y transparencia habituales.