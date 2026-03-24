Panamá crea Parque Nacional Sierra Llorona en Colón: más de 16 mil hectáreas

El Gobierno de Panamá promulgó este lunes el Decreto Ejecutivo No. 1 del 23 de marzo de 2026, mediante el cual se crea el Parque Nacional Sierra Llorona, una nueva área protegida ubicada en la provincia de Colón.

De acuerdo con el Ministerio de Ambiente de Panamá, esta reserva natural abarca más de 16 mil hectáreas, con una cobertura boscosa superior al 80% y una importante red de ríos y quebradas que sostienen diversos hábitats.

Panamá crea nuevo Parque Nacional Sierra Llorona en Colón

La entidad explicó que el nuevo parque cumple un rol estratégico como corredor biológico, al conectar ecosistemas entre el Parque Nacional Chagres y el Parque Nacional Portobelo. Este enlace natural permite la movilidad y conservación de múltiples especies, fortaleciendo la biodiversidad en la región.

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Refugio de especies emblemáticas

En el área habitan especies de alto valor ecológico como el saíno y el puerco de monte. Además, se han registrado animales emblemáticos como el jaguar y el águila harpía, lo que resalta la importancia de este ecosistema para la conservación ambiental.

Un paso histórico para la conservación

MiAmbiente destacó que la creación del Parque Nacional Sierra Llorona responde a una visión enfocada en la protección de los recursos naturales del país.

La institución calificó este avance como un momento histórico, reafirmando el compromiso de Panamá con la conservación de sus ecosistemas y la biodiversidad.