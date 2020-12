SHOWBIZ • 10 Dic 2020 - 08:45 AM

Antes de que se celebre la gala de los Grammy que todo el mundo conoce y que tendrá lugar el próximo 31 de enero, la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación organiza ese mismo día una entrega de premios previa no-televisada, con las setenta categorías menos mediáticas.

Pese a que cuenta con un perfil mucho más discreto, este evento también necesita un maestro de ceremonias, y de cara al año que viene sus organizadores pensaron inicialmente en Tiffany Haddish. Sin embargo, la actriz rechazó su oferta -y, por sus palabras, probablemente lo hizo de malas maneras- tras enterarse de que no recibiría ningún tipo de compensación económica por ponerse al frente de una cita que dura de media unas tres horas. La gota que colmó el vaso para la humorista fue enterarse de que encima tendría que correr con todos los gastos de vestuario, maquillaje y peluquería.

"Les respondí: 'Sé que me daría una publicidad excelente, pero ya he tenido suficiente. Os agradezco mucho que me lo hayáis pedido'", ha explicado Tiffany, que compite en la categoría de mejor álbum de comedia en la próxima edición de los Grammy. "Por mucha ilusión que me haga estar nominada, no me parece correcto".

Aunque es consciente de que criticar abiertamente a la Academia podría perjudicarle en un futuro, la artista considera que es importante denunciar lo que le parece a todas luces una “falta de respeto”.

"Es lo mismo que si un hombre te invita a salir con él y luego te pide que pagues tú", ha señalado en una entrevista a Variety. "No sé si hablar de este tema provocará que no me vuelvan a nominar".

Desde la Academia ya han prometido que ese no será el caso y han aclarado que en la gala previa -conocida popularmente como la Premiere Ceremony- todos los participantes, tanto los músicos como los presentadores, trabajan tradicionalmente gratis.