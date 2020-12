Luis Diaz Govea • 31 Dic 2020 - 06:00 AM

El rapero panameño Quike, lanza el tema “EAG”, una propuesta musical que busca rendirle tributo a “El Amansa Guapo” mediante metáforas que refuerzan la idea de trascender siendo música.

“Dicen que la música te hace inmortal; no manipulo el presente, lo veo llegar, me adapto sin cambiar, el arte no vive del artista, ni tampoco vivirá” rapea Quike en su tema.

El videoclip fue grabado en el Bar El Amansa Guapo.

El trabajo audiovisual estuvo a cargo de: Miguel Núñez con junto a Marco Arguelles, Abdiel Gonzáles, Marvyn González y Diego Domínguez.

Kid Sanchez (La 15 Records), en la mezcla y beatmaker y Fabio Araúz (Fresco Recordings), en el master.