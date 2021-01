Japanese graba junto a un niño una versión del hit mundial "Dance Monkey"

Marilyn Cejas • 28 Ene 2021 - 09:12 AM

El cantante panameño de música urbana, Japanese, ha sorprendido a todos sus seguidores con las ùltimas publicaciones que ha realizado en su cuenta de Instagram; y es que grabó una gran versión del hit mundial "Dance Monkey" junto a un niño; con una letra que llega como anillo al dedo ante la situación mundial que se está viviendo por la pandemia del coronavirus.

"Dios mío me pregunto dónde estás, cuida de los enfermos en el hospital, que los niños y los ancianos no estén mal, Dios mío cuídame que no sea el final...hola buenos días cómo estás, Dios te bendiga dame una sonrisa, hola buenos días hola qué tal, dame una sonrisa en este día especial, por eso, soy feliz, soy feliz, soy feliz, ohohoh, quiero harte un abrazo de oso en el día de hoy...", dice parte del tema.

Publicidad

El nombre del niño, promesa de la industria, es Frank Lucas, quien en su cuenta de Instagram ha estado publicando los videos de su trabajo musical con Japanese; es muy notable el talento de este bello niño, no cabe duda que este tema se convertirá en un gran éxito.

Cabe señalar que el tema original "Dance Monkey" fue estrenado en el año 2019 por la australiana Tones and I y desde entonces ha llegado a lo más alto de más de 30 listas en todo el mundo incluyendo Australia, Austria, Bélgica, China, Canadá, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Malasia, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, Rumanía, Singapur, España, Suecia, Suiza y Reino Unido, y ha entrado en el top 10 en muchos otros países, incluyendo Estados Unidos.

Además, este hit tiene un ritmo muy pegajozo y ha dado mucho qué hablar en las redes sociales. Se han creado innumerables covers, bailes, remixes, videos y, por si fuera poco, se le ha atribuido una coreografía y se ha creado un challenge por Tik Tok.

Sin duda, con esta versión en español de Japanese y Frank Lucas, seguramente será un gran éxito. El intérprete sólo reveló pequeños fragmentos del tema junto al niño, sin embargo; aún no la fecha de estreno, esperemos que sea lo más pronto posible.