Joey Montana estrena "Se Siente Bien" junto a Mike Bahía, tema para dedicar en San Valentín

Marilyn Cejas • 12 Feb 2021 - 07:38 AM

La madrugada de este viernes estrenó "Se Siente Bien", el nuevo sencillo del cantante panameño de música urbana, Joey Montana, interpretado junto al colombiano Mike Bahía.

Se trata de una melodía romántica, para dedicar en el Día de San Valentín, con una letra que invita a escucharla como la misma canción dice "una y otra vez". La producción cuenta con el videoclip, disponible en el canal de YouTube del intérprete.

"Desde el febrero pasado, no hay día que contigo no he celebrado, la noche de cine, comer helado, todos los detalles que te enamoraron, no entendía al amor pero a tu lado, vino en español y subtitulado...", dice parte del sencillo.