Luis Diaz Govea • 16 Feb 2021 - 07:14 AM

El artista panameño Miguel Melfi sigue impulsando su carrera como solista, y en esta ocasión, aprovechando el mes de los enamorados con el San Valentín, estrenó el tema "Compañera de vida"; una canción producida por Claudio Scollo y el vídeo oficial dirigido por Amhed Navarro (MK Video Productora).

"Tantos problemas que hemos pasado; pero a tu lado los he superado; y es que tu apoyo nunca me ha faltado; tu me das fuerza cuando estoy acabado; si la he cagado tu me has perdonado; eres incondicional no hay nada que pensar"; dice así el inicio del tema de Melfi que sin duda un expresa emociones que en algún momento las personas han sentido.

El ex Calle 7 viene trabajando arduamente en esta pandemia, luego que hace menos de un mes lanzara el tema "Ninguna" junto con El Lobo (Erick Anderson) y Jean Modelo.