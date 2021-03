Sech estrena "Te Acuerdas" junto a Arcángel

Marilyn Cejas • 19 Mar 2021 - 07:47 AM

El cantante panameño de música urbana, Sech, estrenó este viernes el sencillo titulado "Te Acuerdas" junto al reconocido estadounidense Arcángel.

El sencillo cuenta con un videoclip publicado en el canal de YouTube del artista y todo indica que el mismo forma parte de su nuevo álbum "42" y el tema narra su propia historia.

"...Hace tiempo que no sé de ti, Llevo rato que no te sentía, Dime si no’ vamo o lo hacemo’ aquí (Dime si no’ vamo o lo hacemo’) (Lo hacemo’), Pa’ que recuerdes que tú fuiste mía, Hace tiempo que no sé de ti (Y), Llevo rato que no te sentía (Ahh)...", dice parte del tema, producido por Dimelo Flow, Cerebro, El Bloke y Rich Music.

La pieza audiovisual muestra la historia de amor entre un niño y una niña, ambos crecen y siguen juntos, hasta que aparece otro y asì, se desarrolla la historia en este nuevo tema, el videoclip fue dirigido por Squid.