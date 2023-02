Ana Gabriel es abucheada tras hablar de política durante concierto

"...Perú, otros países que tenemos que cuidar, un país que desde el año pasado trae problemas...no entiendo lo que están diciendo...Voy a defender a Latinoamérica hasta donde me sea posible, así como defiendo a México, les gusto o no, es cierto que pagaron para venir a escucharme cantar, si no quieres escucharme hablar, muy facilito, pongan el CD en su casa y ya no me van a escuchar hablar, nunca tomo esta actitud, nunca, la tomo cuando de verdad están de esta manera...y no soy política, soy una cantante, pero una cantante que entiende el dolor de cada nación...", expresó la intérprete.

¡Abuchean a Ana Gabriel por hablar de política en concierto! | De Primera Mano

Anuncia retiro

Pero eso no es todo, posterior al encontronazo con su público; la intérprete anunció que "pronto" dejará los escenarios.

"...y no está muy lejos porque estoy cansada, porque tengo el derecho de vivir, tengo el derecho de disfrutar a mi familia de otra manera", manifestó.

Luego de todo lo sucedido, la cantante se disculpó con sus fans a través de una publicación en sus redes sociales.