Anyuri estrena sencillo y videoclip titulado "Efecto y Causa"

"...Es que lo que me forzó, lo que me dañó, lo que me apartó, lo que me enseñó, lo que me brinda el sexo sin amor no tiene pausa, efecto y causa, y mil veces...", dice parte de la canción.

En el videoclip podemos ver a La Cuchita con un vestido rojo como de cuento de hadas y en un lugar que asemeja un bosque, frente al micrófono rodeado de flores de color morado y blanco, interpreta el nuevo tema.