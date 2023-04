Arcángel estalla en pleno concierto en Medellín: "Esto es una falta de respeto"

"...yo quiero ganarme mi dinero bien, yo quiero que todo el mundo se vaya contento aquí, pa' eso fue que yo vine y todavía yo no voy por la mitad del show, pa' que me digan que quedan 10 minutos, esto es una falta de respeto, y con ustedes también que pagaron su plata para venir para acá, y esperaron a uno hasta esta hora pero no fue porque yo quiero cantar tarde, es porque esta gente manipula la vuelta para que ustedes vean a uno tarde...", expresó el intérprete de éxitos como "Si Te Veo", "Sigues Con Él", "Hace Mucho Tiempo", "Me Prefieres a Mi", entre muchos otros.

Asimismo, aseguró que llegó temprano para su presentación y pidió que le dejaran hacer su trabajo.