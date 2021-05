Aspitante y Makano lanzarán pronto un "Romantic Style"

Por su parte Aspirante, dejó el siguiente recado: “No cambien lo que siempre ta’ funcionado no critiques, no juzgues, hay público para todos los gustos #romantikstyle una marca que sigue funcionando y más a los que tienen ya su repertorio, mis respetos a todos los artistas, trabajen lo que les gusta bendiciones.”

En un video teaser (donde aparece la ex competidora de Calle 7, Estephani Borges Santos, mejor conocida como "Cuba"), podemos ver parte de lo que traen estos dos artistas; Aspirante inicia cantando: "Dime como hacer Makano, tu sabes cuánto yo la necesito... Oh Oh..." "ha pasado tanto tiempo, es obvio que ya no quiere estar contigo, yo la extraño aún" contesta Makano.