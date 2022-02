"Borracho", nueva producción musical de Elmis Castillo

El actor panameño Elmis Castillo no sólo se ha quedado con la producción de películas, sino que ahora lanzó su primer sencillo titulado " Borracho ".

El sencillo ya está disponible en todas las plataformas digitales, cuenta con un videoclip donde veremos el particular estilo campesino de Elmis; la pieza audiovisual es colorida, invita a bailar y es hasta carnavalesca.

"...toy cansado de trabajar, yo me merezco mi trago, ahora me quiere sofocar, entonces habla con mi mano, que dónde estaba, con quién estaba...mejor búscame un traguito, pásame un trago o me voy, si tú sabes como yo soy...", dice parte del sencillo.

La producción musical de "Borracho", estuvo a cargo de Mista Bombo, mientras que la producción audiovisual es de Juan Zelaya.

ELMIS - BORRACHO (Video Oficial)

Temática diferente

Elmis estuvo este martes en Tu Mañana, donde conversó sobre esta producción. Manifestó que la misma es una "temática diferente", una pieza musical "pa' subir las manos, pa' bailar, pa' tirar pasos".

Asimismo, la madre del intérprete, quien también estuvo de invitada en el programa, habló sobre el talento de su hijo y expresó que "Descubrí que Elmis era morisqueto desde el kínder, lo descubrí desde pequeño, reunía a los compañeritos y hacía como obras, a veces llegaba y me tenía las paredes llenas de kétchup...".