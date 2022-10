Boza cuenta cómo la música lo sacó de la calle: "Yo cambié, 360"

Sus padres

"...el momento de mi vida del bajón fue largo, toda mi adolescencia... mis padres aprendieron conmigo, me tuvieron a los 20 años, mi papá era un joven, que si llegaba borracho, mi papá lo que dejó fue de fumar marihuana por mi, porque me dijo que una vuelta él llegó pasadísimo, como que yo le estaba diciendo algo y él no podía cargarme, por ese motivo él dejó de fumar marihuana y eso...", contó.

Su pasado

Boza dio detalles de cómo estaba sumergido en la vida de la calle, incluso que consideraba que no viviría mucho por la vida que llevaba.

"Fumaba, me gustaban las armas, hasta el sol de hoy, en verdad soy fanático, a mi siempre me gustaron las armas, ahora la tengo legal, antes la tenía ilegal, la pandilla, me gustaba mucho la calle, llega un momento en que si estás mucho tiempo en la calle, todo lo que encuentras en la calle es atractivo, hice bastantes cosas malas, pagué por todo lo que había hecho, fue como un escarmiento, siento que fue poquito para todo lo que había hecho. De eso aprendí bastante, vi a mi mamá llorar, sufrir como nunca, ya después empecé a madurar...". dijo.

"Cuando conocí la música fue como que, esto es lo mío...me desvié de la calle, sin perder el león que uno lleva dentro tú sabes...tú me ves ahorita, me ves hablando, actuando y no soy ni el tercio de lo que yo era antes, yo cambié, 360...yo no me veía pasando de los 21, por todo, vivía atormentado, que si caminaba veía por si acaso alguien venía atrás o algo, es una presión...ya uno queda con dos, tres mañas de la calle pero más tranquilo", detalló.

¿Cómo se siente al ver que sus padres están orgullosos?

"Es bonito porque antes era como todo lo contrario...me decían deja de estar fumando, vas a quedar loco...lo que él no hizo, yo lo tripliqué, no le gustaba...pero luego ya era más adulto, ya yo entendía muchas cosas...al principio mi mamá no me creía, cuando yo empecé en lo de la música, me gustaba estar en el estudio, me quedaba hasta la madrugada, mi mamá no creía que estaba en el estudio, ya después se fueron dando cuenta que las cosas se comenzaron a dar. Hoy en día pasé de ser el dolor de cabeza de ellos, a hacer el orgullo de ellos, mi mamá súper feliz siempre, se la pasa llorando a cada ratito de felicidad", dijo.

Conoce a su mánager

Boza contó que cuando comenzó a gustarle la música, conoció a quien es su mánager en la actualidad, Faster; dijo que fue por medio de un amigo en una barbería.

"Lo conocí por medio de un amigo, una barbería allí en el área y una amistad le dijo que yo cantaba...me acuerdo que fuimos a dar la vuelta en el carro...le tiré un par de canciones, me iba en bus para el estudio donde él grababa, y un día él decidió grabarme...la canción se llamaba Canela, fue mi primer paso", expresó.

Asimismo, reveló que el hermano que le sigue canta y que como hermano mayor cuida a sus dos hermanos y les habla sobre la importancia de no estar en la calle, ya que hoy en día entiende que no se consigue nada bueno allí.

Aquí podremos ver la entrevista completa: