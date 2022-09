Boza estrena nuevo sencillo junto a Beéle titulado "Qué prefieres"

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCiybto3rzkt%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAI9DlNMeYL5DBj7szxBOGZBZASfzPQEHYTcpZAAMATYJwZCsX5nqOg3ZAjrA0YW9qhxLWqG23u8DZAlBLeZAhODjcoFpvnSfZA8S8obGNICCXCOAyLjHe7OkSgBBhQfmOXIcWAFzs1U6k0V9ZC08Affxwar1rHvdPog6lJZBVU3LeJ7LduCmWWQzQZD View this post on Instagram A post shared by Boza (@bozamusic)

“El video se grabó en Bogotá con Beéle, quien es un músico muy bueno en lo que hace, además de ser un buen amigo y ya hacía falta ese tema entre él y yo. Además él es un artista de Colombia que me dio la mano y la gente nos ve muy parecidos en lo que hacemos. Cuando hice el tema remix de ‘Ella’, él estaba en el estudio y como él ya me había pedido que no lo dejara por fuera, hicimos una canción que es esta Joyita que me gusta bastante. Al final me siento muy agradecido con su apoyo”, comentó Boza en el live de Youtube.

¿Habrá otras producciones?

La canción “Qué Prefieres" es la única que tiene video hasta el momento, ya que “Talismán" y “Pa' que tú me veas" están solamente en audio, pero el intérprete panameño resalta que pronto vendrá con sorpresas, por el momento el público puede disfrutar de su lanzamiento junto a Beéle que en la plataforma de Youtube ya ha sobrepasado las 100 mil visualizaciones en las pocas horas de su estreno.