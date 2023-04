Boza pone a todos a "Volar" con su nuevo tema junto a Dalex

La misma, narra la historia de amor de una pareja que se enamoró a primera vista y en la pieza audiovisual podremos ver al artista panameño besando de forma apasionada a la modelo.

"Dicen que el amor a primera vista no existe, me miraste y te miré y no sé qué tú me hiciste, desde ese momento mi corazón se robó, contigo todo en sí, no existe no, bésame y dime qué sientes, si quieres repetirlo para mí es suficiente, el tiempo sin ti es tiempo perdido, me siento vivo si estoy contigo, enséñame a volar...", dice parte del sencillo.