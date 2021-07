Chamaco habla de lo que pasó con su "tiradera" a Dubosky

Su primer éxito "La hija de Luna" que grabó con Rasta Lloyd, fue que dio paso a decir que quería seguir en la música, principalmente por la recepción del público.

Luego conoció a Dubosky, que le propuso formar parte de su proyecto "La máxima bandera", donde estarían Sech (que al final no formó parte), Yemil, pero luego de Chamaco aceptar, pasaban los años y veía que no trabajaban en él, que sólo le hacían unos tipos de "casting" y que salían canciones con algunas ideas que le parecía familiar; por lo que en el 2016 tomó la decisión de alejarse para dedicarle tiempo a otras prioridades.

Unos años volvió a reunirse con Dubosky, que le prometió apoyarle en un nuevo tema, pero según Chamaco, este le pidió 600 dólares para producir un video, un dinero que Chamaco no tenía. Luego decide lanzar el tema "Modo Rebelde", una "tiradera" para Dubosky.

Chamaco no dejó pasar por alto que Dj Winnie, no colocaba su tema "Modo Rebelde", porque era "Dj" de Dubosky, a lo que Dj Winnie le responde que no era así, porque colocaba ambos temas de "tiradera" porque les había dicho a ambos artistas que si ponía la de uno, colocaría la del otro.

Chamaco reconoció que la mayoría de sus temas de "maleantería" suenan como "tiradera", porque se pone en la piel del oyente a la hora de escribir sus temas.