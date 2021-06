Dubosky habla del reggae en Panamá: "Nadie se pone las botas, hace falta un comandante"

"Una canción sin sentimiento, para mí eso no es canción, por eso yo le canto a la conciencia no al pantalón, Dubosky canta comercial asegura tu melón, firma con un disquera y ya no seas cabezón, es que la plata no define el talento de una persona...ni en los carros que te montas, ni en las prendas que te pongas, no hablar del dinero ni en la película que montas, está J Balvin con dinero, sufre de depresión; Anuel ya quiere retirarse no aguanta la presión, por eso me aparté de este m... movimiento, todos cantan una vaina que de verdad no están viviendo...", expresó el intérprete.