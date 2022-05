Elisama lanza su nueva producción titulada "Demasiado Rico"

View this post on Instagram

"...y es que somos clase aparte, tú y yo no 'tamo' enamora'o, pero nos seguimos comiendo...no somos nada y hacemos de todo, no quiero anillo porque no soy flor...y es que demasiado rico, recuéstame en la pared para que me des como es y lo hacemos demasiado rico...", dice parte del sencillo, el cual habla sobre una relación de pareja y lo que viven en la intimidad.

La pieza audiovisual fue dirigida por Herbert Pivaral y producida por Bobby Sierra; mientras que la letra de la canción fue escrita por Roberto Sierra, Joey Montana y Elisama.