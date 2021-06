Erika Ender sorprende con su nuevo look y envía mensaje de superación a sus fans

No sabemos si se trata de un nuevo look permanente o volverán los amados rizos que también se le ven espectacular; pero lo cierto es que la panameña aprovechó para enviar un mensaje de superación a todos sus fans. "He aprendido de la vida que, la mejor forma crecer, es siempre salir de la zona de confort" , manifestó.

Asimismo, en un video que muestra un resumen de los momentos más importantes de su carrera, Ender asegura que su vida y su carrera han estado "repleta de retos" y luego de luchar contra cada obstáculo y hoy por hoy, ver materializado sus logros y sus sueños cumplidos; nos recomienda que la mejor forma de tener éxito en transformar los NO en un SÍ.

"No vas a poder vivir de la música, me mudé y me fui a donde estaban las grandes ligas, crecí al nivel de mi sueño y lo logré, nadie te va a hacer caso porque eres mujer (cuando recién llegué), no vas a poder hacer que ningún hombre te grabe porque eres mujer, el 80% del repertorio de las personas que me han grabado son varones...y así muchas cosas más a lo largo del camino...todos somos seres ordinarios capaces de hacer cosas extraordinarias, no dejes que un NO te defina, convierte los NO en SÍ y llega a donde tienes que llegar", expresó la filántropa panameña.