Jerry Rivera conmueve a sus fans al cumplir el sueño de un niño en pleno concierto en Ecuador

Rivera tomó una silla para sentarse y le cantó, luego el niño lo acompañó y cuando escuchó el montón de aplausos y gritos de la multitud dijo: "Suave, no lo acosen que todavía es un niño", el niño llorando lo abrazó.

El momento fue muy emotivo, el nombre del niño es Sebastian Cherrez Alvear y es cantante de salsa.

"Conozcan al que se robó el show en Daule, Ecuador @sebastiancherrezalvear", expresó Jerry Rivera en su cuenta de Instagram.

Por su parte, el niño publicó varias fotografías del mágico momento que le permitió cumplir su sueño, junto al siguiente texto: "Gracias @jerryrivera por los momentos que me permitiste compartir contigo, momentos y palabras que guardaré en mi mente y mi corazón por siempre y que no se borrarán nunca… los sueños se cumplen! Quizás no sepan lo que sentía mi corazón en ese instante, tenía un nudo en la garganta, y a la vez quería ponerme a saltar de felicidad, quería controlar mis emociones y no podía…es que aún soy un niño… pero un día seré tan grande como él".