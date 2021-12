Jerry Rivera y Rey Ruiz expresan su alegría por estar nuevamente en Panamá

"Estoy sumamente encantado de estar aquí nuevamente en Panamá, ya después de dos años los extrañábamos un montonzaso, de estar acá compartiendo y sin máscara ahora mismo, aunque me siento un poco raro, me siento culpable..." , expresó, refiriéndose a su colega Jerry Rivera , quien en todo momento portó su mascarilla.

"...Después van a decir Jerry Rivera falló...yo sigo las reglas, si me dicen que me la quite me la quito", expresó Rivera, quien luego se acercó a Ruiz para abrazarlo y luego se volvió a colocar su mascarilla.

Mientras, el salsero Rey Ruiz habló sobre la situación con la pandemia que no permitió que pudieran ofrecer conciertos en Panamá y en otros países. "...casi dos años, el estar juntos nuevamente, somos afortunados".

Ambos intérpretes compartieron en sus redes sociales, su llegada a Panamá, donde este martes ofrecerán un concierto dedicado a las madres panameñas, en el Centro Vasco Núñez de Balboa del Hotel El Panamá, junto a la puertorriqueña La India; y por Panamá, el cantante Víctor Jaramillo.

