Karol G y Shakira, dos divas colombianas unidas por el desamor con "TQG"

El sencillo forma parte de la nueva producción discográfica de Karol G, titulada "Mañana Será Bonito", que desde ya también está disponible; son 17 canciones e incluye colaboraciones con Romeo Santos, Quevedo, Shakira, Justin Quiles y Ángel Dior, Maldy, Bad Gyal y Sean Paul, Sech, Ovy on the Drums y Carla Morrison.

¿De qué se trata "TQG"?

Si bien es cierto que este sencillo es más elegante, calmado y sutil, a diferencia de la Session #53 de Bizarrap de Shakira; podemos escuchar claramente que las divas colombianas en esta ocasión se unieron para hablar sobre sus exparejas.

Por un lado, tenemos a Karol G, la reina del reguetón, quien siempre ha hablado de lo que le dolió la traición de su exnovio, Anuel; pero se ha mantenido firme y ha dejado ver lo que vale como mujer y que no merece la pena sufrir por quien no lo merece.

"...Qué haces buscándome melao, Si sabes que yo errores no repito (Papi), Dile a tu nueva bebé que por hombre no compito que deje de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito, Verte con la nueva me dolió pero yo estoy puesta pa' lo mío, Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido, Y hasta la vida me mejoró por acá uste' ya no es bienvenido...", dice Karol G en parte de la canción.

Por el otro, tenemos a Shakira, quien ha tenido mucho éxito con el hit Session #53 de Bizarrap, donde habla explícitamente del engaño de su expareja, el futbolista Gerard Piqué con Clara Chía.

"Tú saliendo a buscar comida afuera y yo pensando que era monotonía...Y ahora quieres volver ya lo suponía, dándole like a la foto mía...Espérame ahí que yo soy idiota...", dice Shakira en un fragmento del nuevo tema de Karol G.

Aquí podemos ver el videoclip: