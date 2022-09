Maluma estrena "Junio" en los Billboard y besa a su novia tras su presentación

El colombiano puso a bailar a todo el público con esta canción de R&B-funk, coescrita por su colaborador habitual, Edgar Barrera, en la que canta sobre enamorarse: "Qué chimba que fueras mi novia".

Y pues luego de su extraordinaria presentación, dejó claro a todas sus fans que su corazón está ocupado y bien feliz y aquí podemos comprobarlo:

Maluma canta 'Junio' y besa a su novia | Premios Billboard 2022 | Telemundo Entretenimiento

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCjHVo74jWJT%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAI9DlNMeYL5DBj7szxBOGZBZASfzPQEHYTcpZAAMATYJwZCsX5nqOg3ZAjrA0YW9qhxLWqG23u8DZAlBLeZAhODjcoFpvnSfZA8S8obGNICCXCOAyLjHe7OkSgBBhQfmOXIcWAFzs1U6k0V9ZC08Affxwar1rHvdPog6lJZBVU3LeJ7LduCmWWQzQZD View this post on Instagram A post shared by Susi Gómez (@susanagomez_fans)

¡Que viva el amor!

El sencillo ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y cuenta con un videoclip, publicado en el canal de YouTube del artista.

"No encuentro fallas en su lógica Me das calor como si fuera verano en junio Que chimba que fueras mi novia Si no es así pues me conformo con un beso tuyo...", dice parte de la canción.