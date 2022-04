Mánager de Chyno Miranda desmiente rumores sobre su estado de salud

Esto, luego de que a principios de año el programa Chisme No Like, conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain; asegurara que el cantante se encontraba hospitalizado en Venezuela y posteriormente, hace apenas unos días, revelaran que presuntamente su familia tuvo que llamar a un cura varias veces, ya que su estado de salud es grave y muy delicado.

Pues resulta que Julio Ducharne, mánager del artista, desmintió todos esos rumores, asegurando que muchos medios de comunicación han estado dando informaciones falsas.

"Él está bien. No puedo dar muchos detalles, ya que no me gustaría ser el vocero, pero puedo decir que él se encuentra muy bien, en casa, con su familia", explicó Ducharna vía telefónica, durante una entrevista para el Diario Libre, de República Dominicana.

“La prensa ha dicho cosas que no son ciertas y solo pedimos que respeten. La familia está enfocada en su recuperación. Cuando (la familia) entienda, se darán más detalles de su condición de salud”, concluyó el manejador del intérprete.

Recordemos que que Chyno sufrió una neuropatía periférica a consecuencia del coronavirus, estuvo muy mal pero luego mostró en sus redes el avance de su recuperación.

El reguetonero no ha dado señales de vida en su cuenta de Instagram desde el 15 de noviembre, día en el que celebró su cumpleaños 37.

Se pudo conocer que luego de su separación de Natasha Araos, junto a quien procreó a su primogénito Lucca, el cantante se mudó de Miami a su natal Venezuela, donde reside en la actualidad junto a su familia.