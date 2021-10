Mari Gaby lanza su segundo sencillo titulado "Tal Para Cual"

"Tu y yo somos uno, como tu no hay ninguno que me ponga al revés, no hay otro que pueda reemplazarte lo sé, antes de escribirte tome dos que tres. Somos tal para cual, en el fondo lo sabemos, más cuando nos comemos, tal para cual, aunque distante no encontremos, bien rico le metemos", dice parte de la canción, la cual se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

"Felizzzz de mostrarles mi segundo tema hecho con cariñooooo pa' ustedes. Los amo!, expresó la artista en su cuenta de Instagram.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCVCVPdxJ9Kn%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAI9DlNMeYL5DBj7szxBOGZBZASfzPQEHYTcpZAAMATYJwZCsX5nqOg3ZAjrA0YW9qhxLWqG23u8DZAlBLeZAhODjcoFpvnSfZA8S8obGNICCXCOAyLjHe7OkSgBBhQfmOXIcWAFzs1U6k0V9ZC08Affxwar1rHvdPog6lJZBVU3LeJ7LduCmWWQzQZD View this post on Instagram A post shared by MARIGABY (@lamarigaby)

Aquí podremos ver el videoclip de su segundo sencillo "Tal Para Cual":