Principal asegura que sintió "soledad" por el éxito en su carrera

"Yo me cansé, lo que yo logré como Principal que todo el mundo vio, no me llenó...comencé a cantar en un Carnaval porque así fue que inició todo...dije sabes qué, yo estoy teniendo una realidad que nadie la conoce...el amor que Dios me está haciendo sentir nadie, ni un público, ni una tarima, me ha hecho sentir ese amor...", expresó, admitiendo que cometió errores, se cayó pero que se levantó con la convicción de que Dios lo estaba sosteniendo y esperando para que decidiera convertirse.