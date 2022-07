Productor de Japanese revela nuevo sencillo del artista

"Mi bro Japanese ( Leavitt Zambrano ) Dios te está ayudando en tu proceso, te admiro demasiado, eres fuerte , grabar un tema musical desde la cama acostado en medio de tu proceso no es fácil y lo lograste ... Dios es bueno en ponerte gente buena a tu alrededor ... El que no está a tu lado en tu proceso de recuperación y prueba que Dios te ha puesto , no le hagas caso deja la tristeza a un lado los verdaderos amigos se ven en momentos difíciles pero tú tienes a Jesús en tu corazón Te amo mi bro ... Muchos te abandonaron menos Dios y tu familia , los amigos se cuentan con los dedos de las manos y aún así te sobran dedos", expresó el Dj Boff.

Lo cierto es que Japanese se encuentra en su proceso de recuperación en su hogar, y todo parece indicar que muy pronto “El tío Japa" volverá con esa simpatía que lo caracteriza, mientras tanto le regaló a su público una muestra de su versatilidad al montarse en los nuevos ritmos.