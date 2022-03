Rubén Blades reacciona a tiradera entre Residente y J Balvin

Associated Press

El año pasado, J Balvin encabezaba un movimiento para boicotear la entrega de los Latin Grammy, porque consideraba que el género urbano no estaba siendo reconocido como se debía. Residente salió al paso, especialmente porque el panameño Rubén Blades sería el homenajeado por la Academia Latina de la Grabación.

Todos consideraban la disputa terminado, sin embargo la semana pasada Residente arremetió nuevamente contra J Balvin, esta vez con una canción en la que también sale mencionado Rubén Blades, por lo que decidió expresar su posición sobre la polémica.

https://twitter.com/rubenblades/status/1502071809247694860 ¨No le pongan Atención a esas Cosas¨

[El 14 de mayo Salswing! en el Coliseo de Puerto Rico, con Roberto Delgado Big Band] pic.twitter.com/ymsfVPoxtn — Rubén Blades (@rubenblades) March 11, 2022

La reacción de Rubén Blades

Blades se montó en ritmo de rap para decir lo siguiente: "Mi nombre ha aparecido en redes sociales y diarios... y ese conflicto ajeno, hoy me obliga a un comentario. Que nadie se equivoque, quiero que esto quede claro aconsejo a René porque lo quiero como hermano. Cuando a veces la rabia a mi razón enrosca, me digo Rubencito... águila no caza mosca".

"No le pongan atención a esas cosas", es el título de estas líneas interpretadas por Rubén Blades y que se interpretan como un mensaje directo para Residente, quien en sus líneas hacia J Balvin, dice frases como: “No se compra el respeto por ser talentoso, una cosa es ser artista y otra es ser famoso”.

Agrega la lírica de Blades: "No es amor y cariño, es amor y control... deja que el niño chille, a veces a mejor. Hay una verdad vieja, que el oro jamás compra a quien su alma no venden. Al ánimo caldeado recomiendo darle fin... Cálmese escuchando el álbum del año, Salswing".