Sandra Sandoval ataca el hambre con un mango, dice que hay que resolver

"Cuando el hambre pega a esta hora de la madrugada, siempre hay algo pa' comer, por eso es que me gusta echar ya sea mango, guineo, algo en el carro...", expresó y además dijo que es importante estar preparados, cuando mostró el cuchillo que la ayudó a pelar el mango.

"A falta de pastelito de maíz nuevo hay mango. lo único malo es que no combina con la tasa de café que me acabo de tomar no cae pero va", es el texto que acompañó su publicación.

Nuevamente, demostrando su humildad y sencillez.