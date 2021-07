Sech lanza el remix de "911" junto al puertorriqueño Jhay Cortez

En la pieza audiovisual veremos que el fuego también está presente, en una nueva locación y hasta aparece un helicóptero.

"911 Remix" fue escrito por Sech y Jhay Cortez, y producido por Cerebro, Dimelo Flow y Omar Jahir Pérez de García.

"Baby, llámate al 911 De c... tengo más de once Te tenía a tí pero ahora quiero una Beyonce (Beyonce) En bikini pa’ pasarle el bronzer (bronzer) Y otra nueva pa’ cuando salga del concert Cambiaste china’ por botella’ Y mientras tú estabas con él, baby, yo le daba a aquella Vas a cien, ya mismo te estrellas Y caminaste en el cuarto pero no dejaste huellas...", dice parte del remix.

Cabe señalar que Sech, desde principios del año, estuvo dominando los listados de música a nivel internacional con la versión original de "911". Esta canción debutó en el top 50 del listado global “Top 200” de Spotify, actualmente manteniéndose el puesto #99 y contando con más de 207 millones de reproducciones en la plataforma.