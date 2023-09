Shakira ft Fuerza Regida - Letra completa El Jefe

Con tan solo tres horas de haber sido estrenada, El Jefe ya supera los 1.4 millones de vistas en YouTube.

Letra completa El Jefe de Shakira y Fuerza Regida

Shakira, Shakira... Fuerza Regida

Siete y treinta y ha sonado la alarma

Yo con ganas de estar en la cama,

Pero no se puede, llevo a los niños a las 9

El mismo café, la misma cocina

Lo mismo de siempre, la misma rutina

Otro día de mi***, otro día en la oficina.

Tengo un jefe de mi****, que no me paga bien

Yo llego caminando y él en Mercedes Benz

Me tiene de recluta, él muy hijo de p***.

Tú soñando con irte del barrioTienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidadSolo te falta el salario.

Se acumulan las facturas, ser pobre es una basura, Mamá siempre me decía, que estudiar todo asegura, Ya estudié y nada pasó, maldita vida tan dura trabajó más que un cab*** y fo*** menos que un cura.

Qué ironía, que locura, esto sí, es una tortura Te matas de sol a sol y no tienes ni una escritura, Dicen por ahí que más de cien años dure, Pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura.

Tengo un jefe de mi****, que no me paga bien

Yo llego caminando y él en Mercedes Benz

Me tiene de recluta, él muy hijo de p***.

Tú soñando con irte del barrio

Tienes todo pa' ser millonario

Gustos caros, la mentalidad

Solo te falta el salario.

Tienes un jefe de mi****, que no te paga bien

Tú llegas caminando y él en Mercedes Benz

Te tiene de recluta, el muy hijo de p***.

Estoy soñando con irme del barrio,

Tengo todo pa' ser millonario,

Gustos caros, la mentalidad

Solo me falta el salario.

(Para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización).

Estás soñando con irte del barrio

Tienes todo pa' ser millonario.

Gustos caros, la mentalidad

Solo te falta el salario.