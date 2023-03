Vico C regresa a la música con tema donde cuestiona al género urbano

La canción fue estrenada este viernes 31 de marzo y cuenta con un videoclip, disponible en el canal de YouTube del artista.

En la canción, el cantante le tira a la nueva generación del género urbano y critica abiertamente la forma de hacer música con letras explícitas.

"...No tengo miedo de seguir mi línea, De decir lo necesario sin envidia, De decirles que si un cuarentolo canta sexo al menor de mi familia, Pa' mi es un portavoz de pedofilia...A mi no me hace na' la letra monga, La mía es la de Dios con esta ronda, Y meto mas fuego por tu pecho...Quieres que la sociedad te exalte, Escupiendo orgía de martes a martes, Sabiendo que tu propia hija va a escucharte, ¿Crees que voy a darte un reconocimiento de baluarte?, Las cosas ponlas aparte, O usted me canta algo pa' mostrarme algo o solo me canta pa' hartarte", dice parte del sencillo.

Y eso no es todo porque muchos han reaccionado y están convencidos que en una parte del tema, le tira a Daddy Yankee.

"Al reggaetonero que no sepa que de ritmos tengo más opciones que los quincalleros, atento al mero mero, bochinchero, que yo valgo más por mi argumento, que por haber sido el primero...".

Lo cierto es que en la canción, el boricua deja claro que con su letra y su rima es poderoso.

Aquí podremos ver el videoclip de "Pregúntale a Tu Papá Por Mi":

Vico C - Pregúntale a Tu Papá Por Mi (Video Oficial) - 4K

Cabe destacar que Vico C, es uno de los pioneros del rap latino; su carrera empezó a finales de la década de 1980, es conocido por canciones como "La recta final", "Viernes 13", "Tony Presidio", "Desahogo", "Bomba para afincar", "Humolandia" y "Saboréalo".