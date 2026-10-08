Panamá Nacionales -  8 de octubre de 2026 - 08:12

120 a los 65: ¿cuándo será el cuarto pago del MIDES y quiénes lo reciben?

El MIDES realizará el cuarto pago de 120 a los 65 y otros programas del 16 de noviembre al 4 de diciembre de 2026. Conozca quiénes reciben el beneficio.

MIDES realizará el cuarto pago de 120 a los 65

MIDES realizará el cuarto pago de 120 a los 65

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) confirmó que el cuarto pago de 120 a los 65 y otros Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC) se realizará del 16 de noviembre al 4 de diciembre de 2026 en todo el país. El desembolso previsto asciende a B/.54,455,670 y beneficiará a 187,056 personas.

¿Cuándo será el cuarto pago de 120 a los 65?

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, informó que el cuarto desembolso de los programas sociales se desarrollará entre el lunes 16 de noviembre y el viernes 4 de diciembre de 2026.

Durante este período se efectuarán los pagos correspondientes a los beneficiarios incluidos en los programas del MIDES.

¿Quiénes recibirán el cuarto pago del MIDES?

El desembolso contempla cuatro programas sociales:

  • 120 a los 65: dirigido a adultos mayores que cumplen con los requisitos del programa.

  • Red de Oportunidades: apoyo económico condicionado para hogares en situación de pobreza.

  • Ángel Guardián: asistencia económica para personas con discapacidad severa que cumplen con los criterios establecidos.

  • Bono Alimenticio Nutricional: beneficio dirigido a la población elegible de acuerdo con las disposiciones del programa.

Según la información presentada por el MIDES, el cuarto pago beneficiará a 187,056 personas, con un desembolso total de B/.54,455,670.

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