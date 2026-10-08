Avenida El Paical: pieza de concreto cae sobre vehículo y provoca daños materiales

Concreto cayó sobre un vehículo en el viaducto de la avenida El Paical

Una pieza de concreto cayó sobre un vehículo en el viaducto de la avenida El Paical , en la ciudad de Panamá, ocasionando daños materiales y generando preocupación por el riesgo que representó el incidente para quienes transitaban por el lugar.

Contenido de interés: PH Los Toneles: promotora rechaza acusaciones por agua y luz en sede de la Defensoría

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

¿Qué ocurrió en el viaducto de la avenida El Paical?

De acuerdo con la información preliminar, el fragmento de concreto impactó un automóvil que se encontraba en el área del viaducto.

Una pieza de concreto cayó sobre un vehículo en el viaducto de la avenida El Paical, generando pérdidas materiales y por poco provoca una tragedia. pic.twitter.com/zDR5shq587 — Telemetro Reporta (@TReporta) October 8, 2026

El hecho provocó daños materiales al vehículo y pudo haber tenido consecuencias de mayor gravedad.

Hasta el momento, no se han proporcionado detalles sobre el origen del fragmento de concreto ni se ha confirmado si alguna persona resultó lesionada.

Se espera conocer información oficial que permita establecer las circunstancias del incidente y determinar si es necesaria una inspección de la infraestructura.