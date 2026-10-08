Cáncer de mama: MINSA informa un aumento de 13.7% en los casos

En el marco del mes de la cinta rosada, el Ministerio de Salud (MINSA) y el Instituto Oncológico Nacional (ION) hicieron énfasis en la importancia de la prevención y la detección temprana del cáncer .

De acuerdo con los registros citados por el ION, los casos de cáncer de mama aumentaron de 1,144 en 2024 a 1,301 en 2025, lo que representa un incremento del 13.7%. Mientras que, en lo que va de 2026, ya se contabilizan 591 casos.

Controles médicos: una clave para detectar el cáncer a tiempo

El director general del ION, doctor Julio Javier Santamaría Rubio, resaltó el papel fundamental de la mamografía para la detección temprana del cáncer de mama y exhortó a las mujeres a incluir este examen dentro de sus controles de salud.

“Detectarlo a tiempo salva vidas”, enfatizó Santamaría.

Director general del ION, doctor Julio Javier Santamaría Rubio.

Recomendaciones que no se deben pasar por alto

Establecer una fecha para realizarse periódicamente los controles, sin esperar al mes de octubre, a presentar síntomas o a detectar alguna alteración para acudir al médico.

Una lesión puede crecer sin provocar síntomas, por lo que la ausencia de señales visibles no necesariamente significa que no exista una enfermedad. En estos casos, las pruebas de detección cumplen un papel fundamental para identificar posibles lesiones de manera oportuna.

Hombres también deben priorizar la detección temprana del cáncer

En el caso de los hombres, el director del ION hizo énfasis en la importancia de consultar al médico sobre las pruebas disponibles para la detección temprana del cáncer de próstata.

En 2024, el ION registró 581 casos de cáncer de próstata, una cifra que refuerza la importancia de mantener la prevención y la detección temprana como parte de los cuidados de salud de los hombres.

El ION insiste en la prevención

Aunque los avances científicos han permitido mejorar la supervivencia de las personas con cáncer, el director del ION destacó que el objetivo debe estar puesto también en la prevención y la detección oportuna.

“Lo que buscamos es una población saludable, mujeres y hombres sin síntomas que sean responsables”, afirmó Santamaría.

El ION reitera que la prevención y la detección temprana son fundamentales para enfrentar el cáncer. Por ello, recomienda no esperar a presentar síntomas para realizar los controles médicos y seguir las indicaciones de los especialistas, ya que una detección oportuna puede marcar una diferencia en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad.