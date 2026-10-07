Bocas del Toro Nacionales -  7 de octubre de 2026 - 09:45

Pago del PASE-U 2026: lugares de la entrega del IFARHU para este 8 de octubre

La entrega de la nueva tarjeta PASE-U y del primer pago de 2026 finaliza en la provincia de Bocas del Toro y en la comarca Ngäbe Buglé.

Pago del PASE-U.

Pago del PASE-U.

Imagen generada con IA
Ana Canto
Por Ana Canto

El calendario de pago del PASE-U, emitido por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), establece las escuelas cuyos estudiantes recibirán su desembolso mediante la nueva tarjeta de débito en la región de Bocas del Toro este jueves 8 de octubre.

Pagos del PASE-U en Bocas del Toro

Changuinola

  • C.E.B.G. Bilingüe Finca 32
  • Esc. Bilingüe Teobroma
  • C.E.B.G. Finca 62
  • Esc. Finca 61
  • Esc. Finca 64
  • Esc. Finca 67
  • Col. Bilingüe Changuinola
  • Esc. Bilingüe Changuinola
  • Esc. Bilingüe Finca 41
  • Esc. Finca 43
  • Esc. Finca 44
  • I.P.T. Bocas del Toro
  • Esc. Bilingüe Finca 66
  • Ctro. Betel Changuinola

Centro de entrega

  • Arena Deportiva de Changuinola

Horario de atención

  • De 7:00 a.m. a 12:00 p.m.

Los beneficiarios pueden consultar las fechas, horarios y centros de atención habilitados en el sitio web oficial de la institución: https://www.ifarhu.gob.pa/primer-pago-paseu-2026/.

Guía y requisitos para el retiro de la tarjeta

  • Documento de identidad: El acudiente debe presentar su cédula de identidad personal física y vigente.

  • Usuarios con pasaporte: Aquellos acudientes que se identifiquen con pasaporte no podrán retirar el documento en esta etapa. Deberán esperar la programación de una próxima jornada de entrega, la cual será comunicada por el IFARHU a través de sus canales oficiales.

  • Restricciones generales: No se atenderá a personas con cédula vencida ni se aceptarán cartas de autorización, ya que el trámite es estrictamente personal y requiere la presencia del acudiente.

En esta nota:
Seguir leyendo

PASE-U: escuelas que faltan por recibir la tarjeta PUNCH del IFARHU

Pago del PASE-U 2026: lugares de la entrega del IFARHU para este 7 de octubre

PASE-U: entrega de tarjetas PUNCH continúa en Changuinola

Recomendadas

Más Noticias