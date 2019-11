Nimay González • 12 Nov 2019 - 05:41 PM

La Procuradora General de la Nación, Kenia Porcell, se pronunció este martes acerca de los Varela Leaks, en los que se aprecian supuestas conversaciones sostenidas entre ella y el expresidente de la República Juan Carlos Varela, ante lo cual anunció que este miércoles 13 de noviembre presentará su renuncia para que se haga efectiva a partir de enero de 2020.

Publicidad

"He tomado la decisión de presentar mi renuncia al cargo a partir del 1 de enero del año 2020. ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque quiero que se haga una investigación como corresponde. Mi presencia aquí, puede ser para que mañana digan, todo está parcializado, se está en cubriendo, yo no quiero eso", indicó Porcell. La renuncia será presentada al mandatario Laurentino Cortizo.

Mientras que todos los medios de comunicación estaban a la espera del pronunciamiento de Porcell, esta en declaraciones exclusivas a Radio Panamá, reconoció que tuvo conversaciones con Varela, sin embargo, negó que él mandara sobre las decisiones tomadas por el Ministerio Público.

"Sostuve algunas conversaciones con el presidente Varela, pero de allí que alguien ordene, mande o quiera ejercer autoridad en el Ministerio Público, eso sí lo rechazo de forma categórica. Nadie manda en el Ministerio Público, las propias pruebas van determinando hacia dónde se encaminan las investigaciones", dijo la Procuradora.

Añadió que no ha leído ni leerá las conversaciones extraídas supuestamente de un celular perdido de Varela y publicadas en el sitio web anónimo Varelaleaks.com, pero según le ha comentado su equipo se utilizan expresiones que no son usadas por ella. "Hay términos, yo no hablo como policía, cortante. Las mujeres hablamos mucho".

Enfatizó que este es un delito muy grave, ante lo cual insta al expresidente a que presente la denuncia para que se realicen las investigaciones.

“Es una investigación que se puede iniciar, pero en sí, tiene que presentarla la persona directamente afectada... Él ha planteado que su celular nunca se perdió, la máquina pinchadora está todavía dando vuelta. Lo que corresponde es que él presente”.

La información fue filtrada hace una semana cuando tanto Varela como Porcell se encontraban fuera de Panamá. Porcell estuvo participando de la XXVII Asamblea General Ordinaria de la AIAMP en Asunción, mientras que Varela se encontraba participando de la Expo Internacional de Importaciones de China (CIIE).

Por su parte, Varela aseguró que no ha perdido ni extraviado ningún teléfono celular, que la filtración de estas conversaciones comprueba la compra, uso ilegal y posterior pérdida del equipo de interceptación telefónica Pegasus, adquirido durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli; además indicó que evaluará todas las alternativas para interponer recursos legales por la supuesta interceptación "directa" de comunicaciones y manipulación de información.

Cabe mencionar además en las filtraciones se observan conversaciones entre los años 2017 - 2018 entre el expresidente Varela con el contralor de la República, Federico Humbert, su hermano el exdiputado José Luis Varela, Jaime Laso ligado al caso Odebrecht, así como con empresarios, directores de medios y asesores.