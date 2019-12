Odalis Núñez • 23 Dic 2019 - 12:54 PM

La Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi), plantea un solo nuevo ajuste del salario mínimo para todas las actividades en Panamá, el cual debe entrar en vigencia a partir de 1 de enero de 2020.

“Debe incluirse a los trabajadores del sector público ya que la Comisión Nacional de Salario Mínimo no les aumentó, solo recomienda los salarios de los trabajadores del sector privado no público, sin embargo la Constitución no hace distinción de trabajadores”, sostuvo Genaro López, dirigente sindical.

Publicidad

Durante una conferencia de prensa, López también propuso que el ajuste salarial y actividades económicas no se dividan por regiones 1 y 2 “la misma necesidad que tiene un economista, abogado, profesor, tiene una doméstica, sin embargo hay 37 salarios mínimos”.

Sobre las propuestas de los patronos, el dirigente sindical expresó que su postura ha sido cero (0) aumento “son muy cómodos ya que cuando la economía está bien, ellos tampoco quieren aumentar los salarios ya que dicen que puede afectar o restringir el crecimiento en ese momento y cuando la economía está decreciendo dicen que no aumentan por no querer agravar la situación”.

Espera que el Gobierno asuma su responsabilidad y de salarios cónsonos para cubrir las necesidades de los trabajadores y las familias.

La profesora Maribel Gordón explicó que se dieron tres procesos en la Comisión Nacional de Salario Mínimo, teniendo presente que uno de ellos tiene que ver con indicadores económicos y sociales “en todos tenía que ver la gran brecha entre salario y costo de vida”.

De acuerdo con Gordón, estudios indican que la economía panameña “sigue creciendo pero también vemos que en las estadísticas se refleja a Panamá como la ciudad número 20 más cara del mundo y la sexta en desigualdad económica.

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), Doris Zapata en declaraciones pasadas informó que el Órgano Ejecutivo analizará los resultados de la gira nacional sobre salario mínimo para definir la nueva escala salarial.