Teiga Castrellón • 27 Dic 2019 - 08:23 AM

El exdiputado Adolfo "Beby" Valderrama se presentó temprano esta viernes 27 de diciembre a la audiencia pautada en el Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Plaza Agora, sobre el caso Pandeportes al que fue citado.

Sin embargo, unos 50 minutos después del ingreso del exdiputado a la SPA Valderrama salió para anunciar que la audiencia había sido reprogramada para el 3 enero del 2020 a las 8:00 a.m., debido a que su abogado particular tenía que empaparse en una previa audiencia sobre los hechos en los que se les vincula.

Al llegar el político tuvo algunas palabras con los medios y aseguró que está dando la cara, pues aseguró que durante su paso por la Asamblea no gestionó ni manejo fondos para Pandeportes ni de ninguna federación deportiva.

Previamente Valderrama había hecho llegar un documento en el que aclaraba al país su no vinculación a este caso, sustentando los siguientes puntos:

Como diputado no manejé, ni administré, ni gestioné fondos de Pandeportes. Tampoco he manejado, ni administrado fondos para la Federación Panameña de Baloncesto (Fepaba). A pesar de la pasión que le tengo al baloncesto, no he participado, ni he sido directivo de ninguna instancia, ya sea de corregimiento, distrital, provincial, ni he sido miembro de la Junta Directiva de la Fepaba. En estos últimos años tampoco fui miembro del Consejo Nacional de Deportes o Junta Directiva de Pandeportes. Dentro de la Asamblea tampoco fui miembro de ninguna otra instancia relacionada a tramitación de fondos públicos para federaciones deportivas.

El exdiputado había señalado al llegar a las oficinas del SPA que desconocía el porqué fue citado y si en la audiencia se le imputarían cargos.

"En mis 20 años en política me he caracterizado por dar la cara ante cualquier situación favorable o adversa, y en esta oportunidad no será diferente. Entré en vida publica para servir y no para servirme", expresó Valderrama.

El Ministerio Público había informado que a eso de las 8:00 a.m. iniciaba la audiencia donde se le imputará cargos a 4 personas por el mal manejo de los recursos del Estado.

Cabe recordar que por este caso ya se le imputaron cargos a Bob Arango, quien fue director de Pandeportes hasta el 2017; Jair Peralta, quien se reeligió como presidente de la Federación de Baloncesto de Panamá; Aníbal Reluz, gerente técnico de la Federación Panameña de Béisbol; y Jaime Pedrol, quien se desempeñó como diputado por Comarca Ngäbe Bugle (2014-2019); por la supuesta comisión del delito contra la administración pública (malversación de fondos), en perjuicio de Pandeportes por los hechos ocurridos en el período 2014-2018.

Inicia audiencia en caso Pandeportes donde se imputará cargos a 4 personas, la cual fue peticionada desde el pasado 13 de septiembre por la Fiscalía Anticorrupción. pic.twitter.com/KTamF1IH5x — Ministerio Público (@PGN_PANAMA) 27 de diciembre de 2019