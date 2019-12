Nimay González • 28 Dic 2019 - 02:38 PM

Sectores de la sociedad se mantienen a la expectativa con relación al anuncio que debe hacer el Órgano Ejecutivo sobre el nuevo salario mínimo que comenzará a regir a partir del 1 de enero de 2020.

A juicio del economista Rolando Gordón, el Ejecutivo sí realizará un ajuste, aunque pequeño, al salario mínimo, ya que no hacerlo traería consigo una serie de acciones por parte del sector obrero.

“Yo estoy convencido de que el Gobierno va a hacer un pequeño aumento salarial, porque si no lo hace no podemos negar que los obreros van a ir a la calle a protestar y el Gobierno quiere tener tranquilidad en este momento, y yo no creo que sea mayor al 5 o 7%, por allí va a estar”, expresó Gordón en RPC Radio.

Manifestó además su desacuerdo con el sector empresarial el cual señaló que actualmente en el país no existen las condiciones para realizar un incremento al salario mínimo, y que hacerlo traería consecuencias negativas como el cierre de pequeñas empresas y despidos.

“Yo no comparto la idea de la empresa privada de que estamos en una crisis económica y por lo tanto no debe haber aumentó, este país está creciendo al 3.5%, la gran mayoría de los países de América Latina no tienen este crecimiento. El problema está en que la empresa privada no logra comprender cómo funciona el sistema capitalista que tenemos, el cual funciona en base al consumo, si no hay consumo la economía no crece y ellos no pueden producir, y para que haya consumo la gente tiene que tener ingresos y para que haya crecimiento tienen que tener cada año ingresos mayores, así como los empresarios tiene ingresos mayores todos los años, los obreros también tiene que tener ingresos mayores para comprar los bienes y consumos que necesitan”, indicó.

Por su parte el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Julio De La Lastra, reiteró la posición que mantienen los gremios de que en este momento no debe haber un incremento al salario, y expresó sentirse optimista sobre la decisión que tome el Ejecutivo.

“Todos estamos estamos en la misma línea, sin embargo si el presidente hace un incremente malamente nosotros podemos ir en contra de lo que él va a decidir porque eso es la ley, el único mensaje que nosotros estamos enviando es que basado en realidades económicas y las realidades sociales, nos mantenemos optimistas en que el Ejecutivo va a tomar la decisión correcta”, puntualizó De La Lastra.

Cabe mencionar que al Órgano Ejecutivo le corresponde tomar una decisión sobre el nuevo salario mínimo, luego de que el sector empresarial y el sector obrero no lograran un acuerdo sobre este tema.

Con colaboración de Lizsara Angulo, periodista de RPC Radio