El procurador general de la Nación, Eduardo Ulloa adelantó que analizará “profundamente” los casos de alto perfil y los informes de fiscales para conocer la situación “real” del Ministerio Público con el fin de recuperar su institucionalidad y recobrar la confianza de los panameños.

Tras la toma de posesión del cargo, Ulloa expresó “vamos hacer una evaluación de lo que existe en el Ministerio Público del estado en que están cada uno de los casos dentro de la institución, una vez logremos determinar la fase procesal de cada uno,... podremos entonces ir tomando la decisión de saber si es necesario una rotación inmediata o algún cambio, todo esto teniendo siempre como norte el no perjudicar los procesos de investigación y los que ya están en marcha”.

Sobre la reunión con Kenia Porcell, el procurador general de la Nación manifestó que no hubo un período de transición, “sólo fue un encuentro protocolar donde rindió el mismo informe de lo 5 años de gestión que había publicado por escrito; por ende ahora será que nos daremos cuenta realmente lo que tenemos y la estructura actual que tiene la institución”.

Ulloa no se refirió a casos de alto perfil “no puedo adelantarle nada sobre procesos que no he visto y tampoco criterios sobre una u otra investigación, ya que eso de alguna manera me descalificaría a mí de conocerlo, les pido paciencia, déjeme llegar y hacer las evaluaciones”.

Ulloa asumió el cargo como nuevo Procurador desde ayer 1 enero de 2020, fecha en que fue efectiva la renuncia de Porcell, quien dimitió a raíz de la filtración de los VarelaLeaks.

En un informe de sus cinco años de gestión, Porcell detalló que de los 116 casos de corrupción que se investigaron y que fueron enviados a los tribunales para audiencias, más del 75% de ellos aún están a espera de audiencias.

